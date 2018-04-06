Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Бондарчук в сверкающем платье блистала на модной презентации
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
"Прекратить истерию": в ФРГ лишают Киев надежд остановить "СП-2"
Жириновский высказался об отставке Тулеева
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском — СМИ
В МИД поведали о резкой перемене ситуации у границ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
22:26 (мск), источник: Kazinform

Глава ОПГ «Четыре брата» попросил о встрече с тайными свидетелями

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Обвиняемый в организации и руководстве преступной группой «Четыре брата» Еркин Избасар сегодня попросил об очной ставке с тайными свидетелями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В межрайонном специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжаются заседания по делу преступной группы под руководством Еркина Избасара. В течение недели были заслушаны 13 тайных свидетелей. Сегодня подсудимый Еркин Избасар попросил об очной ставке с тайными свидетелями.

Читайте также
Фигурантам по делу ОПГ «Четыре брата» сняли один пункт обвинения

«Разрешите поговорить с ними открыто в зале суда. Мы знаем друг друга, нет необходимости скрывать их. После этого давайте проводить все открыто. Предлагаю повторно провести опрос», -сказал подсудимый Еркин Избасар.

Позже адвокат подсудимого Мади Мырзагараев подал заявление.

«Мы с утра до вечера находимся в зале суда. В следственном изоляторе, для того чтобы встретиться с адвокатами, нужно ждать очереди. Один из свидетелей временно находится в следственном изоляторе, другой лежит в больнице. Поэтому прошу два дня для подготовки», — сказал адвокат М. Мырзагараев.

Напомним, в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области рассматривается дело о хищении нефти организованной преступной группой. По делу проходят 26 человек, подозреваемых в хищении нефти в период с 2003 по 2016 годы.
Автор: Алтынай Сағындықова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как правильно выбрать и приготовить продукты на Пасху
Мужчину избили и оставили умирать на остановке в Акмолинской области
В США не намерены отменять из-за санкций встречу Путина и Трампа
Неверов высказался против назначения Тулеева спикером парламента
Назван самый богатый человек Европы
Ученые: торнадо в Иваново было одним из сильнейших в Европе
Эксперты определили самую красивую денежную купюру в мире
Что думают о России иностранцы, переехавшие сюда жить
Путин рассказал об особом культурном коде россиян
Спорт
Хабиб против Конора — дайте нам это прямо сейчас! Соперников круче и скандальнее не найти во всем мире смешанных единоборств
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь