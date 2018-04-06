Глава ОПГ «Четыре брата» попросил о встрече с тайными свидетелями

Источник: Kazinform

В межрайонном специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжаются заседания по делу преступной группы под руководством Еркина Избасара. В течение недели были заслушаны 13 тайных свидетелей. Сегодня подсудимый Еркин Избасар попросил об очной ставке с тайными свидетелями.

«Разрешите поговорить с ними открыто в зале суда. Мы знаем друг друга, нет необходимости скрывать их. После этого давайте проводить все открыто. Предлагаю повторно провести опрос», -сказал подсудимый Еркин Избасар.

Позже адвокат подсудимого Мади Мырзагараев подал заявление.

«Мы с утра до вечера находимся в зале суда. В следственном изоляторе, для того чтобы встретиться с адвокатами, нужно ждать очереди. Один из свидетелей временно находится в следственном изоляторе, другой лежит в больнице. Поэтому прошу два дня для подготовки», — сказал адвокат М. Мырзагараев.