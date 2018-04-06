Глава ОПГ «Четыре брата» попросил о встрече с тайными свидетелями

В межрайонном специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжаются заседания по делу преступной группы под руководством Еркина Избасара. В течение недели были заслушаны 13 тайных свидетелей. Сегодня подсудимый Еркин Избасар попросил об очной ставке с тайными свидетелями.
«Разрешите поговорить с ними открыто в зале суда. Мы знаем друг друга, нет необходимости скрывать их. После этого давайте проводить все открыто. Предлагаю повторно провести опрос», -сказал подсудимый Еркин Избасар.
Позже адвокат подсудимого Мади Мырзагараев подал заявление.
«Мы с утра до вечера находимся в зале суда. В следственном изоляторе, для того чтобы встретиться с адвокатами, нужно ждать очереди. Один из свидетелей временно находится в следственном изоляторе, другой лежит в больнице. Поэтому прошу два дня для подготовки», — сказал адвокат М. Мырзагараев.
Напомним, в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области рассматривается дело о хищении нефти организованной преступной группой. По делу проходят 26 человек, подозреваемых в хищении нефти в период с 2003 по 2016 годы.
Автор: Алтынай Сағындықова.
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