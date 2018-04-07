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09:21 (мск), источник: РИА Новости

Вода отступила в двух районах Волгоградской области, девять подтоплены

Уровень воды снизился ниже опасных отметок в Кумылженском и Алексеевском районах Волгоградской области, где введен режим ЧС из-за паводка, еще девять муниципальных образований остаются частично подтопленными, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, в пятницу уровни воды снизились ниже опасных отметок в Кумылженском и Алексеевском районах, люди смогли вернуться в свои дома.

«По состоянию на 22.00 мск 6 апреля, в зоне подтопления находятся населенные пункты девяти муниципальных образований», — сказал собеседник агентства.

Частично остаются подтопленными 47 населенных пунктов, 2282 придворовые территории, 408 домовладений, в которых проживают 2178 человек. В пункты временного размещения и к родственникам эвакуирован 61 человек.

Спасатели откачивают воду из домов, очищают придомовые территории, оборудуют водоотводные траншеи. В работах по ликвидации последствий паводка задействованы 926 человек и 241 единица техники.

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 Вода отступила в двух районах Волгоградской области, девять подтоплены
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