«Заминировавшего» вокзал Уштобе приговорили к 2 годам колонии

Источник: Kazinform

Как сообщили в областном суде, житель Каратальского района, будучи пьяным, позвонил в дежурную часть местного РОВД и сообщил, что железнодорожный вокзал станции города Уштобе заминирован, неизвестные лица пытаются совершить террористический акт, и будет произведен взрыв.

«Однако, после проведенных мероприятий по предотвращению угрозы акта терроризма на железнодорожном вокзале, предметов войскового образца и самодельных взрывчатых веществ обнаружено не было. Оперативными мероприятиями был задержан звонивший. Тем самым установлена ложность сообщения», — отметили в облсуде.

Каратальским районным судом рассмотрено уголовное дело против общественной безопасности и общественного порядка. В суде подсудимый свою вину признал полностью.