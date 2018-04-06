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6 апреля, источник: Kazinform

«Заминировавшего» вокзал Уштобе приговорили к 2 годам колонии

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНОРМ — К 2 годам лишения свободы приговорили жителя Алматинской области за ложное сообщение о готовящемся теракте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщили в областном суде, житель Каратальского района, будучи пьяным, позвонил в дежурную часть местного РОВД и сообщил, что железнодорожный вокзал станции города Уштобе заминирован, неизвестные лица пытаются совершить террористический акт, и будет произведен взрыв.

«Однако, после проведенных мероприятий по предотвращению угрозы акта терроризма на железнодорожном вокзале, предметов войскового образца и самодельных взрывчатых веществ обнаружено не было. Оперативными мероприятиями был задержан звонивший. Тем самым установлена ложность сообщения», — отметили в облсуде.

Каратальским районным судом рассмотрено уголовное дело против общественной безопасности и общественного порядка. В суде подсудимый свою вину признал полностью.

«Приговором суда он признан виновным по статье 273 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года», — говорится в выписке из приговора.

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