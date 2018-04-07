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00:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Зверски избитую учительницу нашли в подъезде жилого дома в Актобе

Чудовищно избитую женщину нашли в подъезде жилого дома Актобе, она скончалась в больнице после нескольких дней комы, передает «Актобе Таймс».

Чудовищно избитую женщину нашли в подъезде жилого дома Актобе, она скончалась в больнице после нескольких дней комы, передает «Актобе Таймс».

32-летнюю учительницу Екатерину Самсонову нашли избитой в подъезде жилого дома. С серьёзными травмами ее доставили в больницу. Несмотря на операцию и усилия врачей, не приходя в сознание, женщина скончалась в клинике.

В пресс-службе ДВД подтвердили факт гибели женщины, но подробности преступления раскрывать не стали.

По словам родственников, Екатерина была знакома с избившим ее мужчиной. Они общались в одной компании. По словам мамы убитой учительницы, Натальи Самсоновой, подозреваемый 1983 года рождения. Он работал на стройке. Сейчас его содержат в СИЗО.

«Избил он ее страшно. Прыгал на ней — переломал ребра. Как нам сказали, была совершена попытка изнасилования. Его задержали, якобы он уже сознался. В итоге ему не приписывают статью «Убийство», а обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщают родные женщины.
У погибшей Екатерины Самсоновой остался ее 13-летний сын.

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