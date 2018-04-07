Задержана женщина, которая в Алматы пыталась продать ребёнка за $20 тысяч

Источник: Kazinform

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми».

«По версии следствия, не позднее декабря 2017 года женщина, находясь в городе Алматы Республики Казахстан, разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения. За продажу своего ребенка обвиняемая потребовала 20 тысяч долларов, что эквивалентно 1 млн 177 тыс 800 рублям», — сообщила Ю. Иванова.

5 апреля этого года женщина с ребенком прибыла в Москву для совершения сделки купли-продажи. В роли предполагаемых покупателей выступили оперативники, с которыми женщина приехала в квартиру на Большой Тульской и написала отказ от ребенка. После этого они направились в банк, где обвиняемая и была задержана. Мальчик помещен в дом ребенка в связи отсутствием у него родственников в России.