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00:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Электрички сбили трех человек за полчаса в одном и том же месте в Подмосковье

Три человека погибли в течение получаса на одном перегоне в Подмосковье — в районе платформы Фаустов в Воскресенском районе Подмосковья, сообщила «Ленте.ру» Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Источник: Агентство «Москва»

По ее словам, трагедия произошла в пятницу, 6 апреля, в районе платформы Фаустово в Воскресенском районе.

«Около 20:15 на 65-м километре Рязанского направления Московской железной дороги электричка “Москва-Рязань” сбила неизвестного мужчину. А примерно в 20:50 на 66-м километре этого же перегона электропоезд “Москва-Шиферная” сбил сразу двух молодых людей, 1997 и 1999 годов рождения. Все пострадавшие от полученных травм скончались на месте», — рассказала Марковская.

Она уточнила, что оба несчастных случая произошли в местах, где переход через железнодорожные пути не предусмотрен.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Как рассказал Ленте.ру источник в правоохранительных органах, первый мужчина погиб, пытаясь перебежать через пути перед приближающимся поездом. А подростки шли по рельсам, слушая музыку в наушниках, и не реагировали на сигналы машиниста электропоезда.

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