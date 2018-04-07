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09:27 (мск), источник: Фонтанка

В Приморском районе сгорел автобус

На улице Репищева возле дома 20 целиком выгорел автобус. Об этом «Фонтанке» вечером 6 апреля сообщили очевидцы.

В МЧС подтвердили, что сообщение о возгорании в Приморском районе на пульт дежурного поступило в 21.53. В 22.17 пожар был ликвидирован силами двух единиц техники и 10 человек личного состава.

«Автобус выгорел по всей площади», — уточнили в МЧС.

Пламя полностью охватило автобус, сгорело транспортное средство довольно быстро. Причины возгорания выясняют дознаватели. Сведений о пострадавших в результате инцидента нет.

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