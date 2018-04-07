В Петербурге в связи с инфекцией госпитализировали 16 детей

Ранее прокуратура Невского района организовала проверку в связи с тем, что 10 воспитанников детского сада № 111 на Искровском проспекте попали в больницы. Доследственную проверку проводит и СК РФ. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что в детском саду зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции.