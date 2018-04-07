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09:18 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге в связи с инфекцией госпитализировали 16 детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Число госпитализированных с кишечной инфекцией воспитанников детского сада № 111 в Невском районе Санкт-Петербурга выросло до 16, говорится в сообщении городского управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости

Ранее прокуратура Невского района организовала проверку в связи с тем, что 10 воспитанников детского сада № 111 на Искровском проспекте попали в больницы. Доследственную проверку проводит и СК РФ. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что в детском саду зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции.

«Зарегистрировано 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 среди детей, три случая среди взрослых. Госпитализировано в детские стационары 16 детей. Согласно результатам лабораторного обследования, у заболевших и контактных лиц обнаружена шигелла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению суда деятельность детского сада № 111 приостановлена на 30 суток.

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