В Петербурге в связи с инфекцией госпитализировали 16 детей
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Число госпитализированных с кишечной инфекцией воспитанников детского сада № 111 в Невском районе
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Число госпитализированных с кишечной инфекцией воспитанников детского сада № 111 в Невском районе
Ранее прокуратура Невского района организовала проверку в связи с тем, что 10 воспитанников детского сада № 111 на Искровском проспекте попали в больницы. Доследственную проверку проводит и СК РФ. Управление Роспотребнадзора по
«Зарегистрировано 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 среди детей, три случая среди взрослых. Госпитализировано в детские стационары 16 детей. Согласно результатам лабораторного обследования, у заболевших и контактных лиц обнаружена шигелла», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по решению суда деятельность детского сада № 111 приостановлена на 30 суток.
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