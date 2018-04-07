В Алматы эвакуатор и Mitsubishi попали в ДТП: люди из легковушки сбежали
Пострадала пассажирка Ford, ее госпитализировали, а водителю оказали первую медицинскую помощь на месте.
Пострадала пассажирка Ford, ее госпитализировали, а водителю оказали первую медицинскую помощь на месте.
Участники крупного ДТП в Алматы, которые ехали в Mitsubishi Lancer, сбежали с места аварии, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, Mitsubishi вместе с внедорожником ехал на высокой скорости по проспекту Гагарина в северном направлении.
По улице Карасай батыра в западном направлении ехал эвакуатор Ford.
На пересечении
От удара машины вылетели с проезжей части. Пострадала пассажирка Ford, ее госпитализировали, а водителю оказали первую медицинскую помощь на месте.
После столкновения, как сообщают свидетели аварии, трое человек вышли из Mitsubishi и начали искать госномера. Также, они подошли к водителю Ford и предложили «решить все на месте». Но после того, как мужчина отказался, трое из легковушки сбежали с места ДТП.
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