Шесть человек погибли при пожаре в Приморье
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
ТАСС, 7 апреля. Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в городе Уссурийске Приморского края. Об этом ТАСС сообщила в субботу старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Аврора Римская.
«В результате пожара в городе Уссурийске погибли четыре женщины и один ребенок. Позднее в больнице скончался пострадавший при пожаре мужчина», — сказала Римская.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в ведомстве.
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