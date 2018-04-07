Житель Комсомольска-на-Амуре стал жертвой злоумышленника
В отдел полиции № 1 УМВД России по
В отдел полиции № 1 УМВД России по
Немногим позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный комсомольчанин.
По версии полиции, молодой человек взломал тамбурную дверь в одном из подъездов жилого дома и проник в кладовку. Приметив дорогой спортивный инвентарь, парень похитил горный велосипед и два сноуборда и отнёс их в соседний подъезд. По его словам, чуть позже он планировал просто продать чужое имущество. Но осуществить задуманное ему уже не удалось.
На сегодняшний день все предметы изъяты и возвращены законному владельцу, а против задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража». Теперь парень может лишиться свободны на срок до пяти лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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