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09:57 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Комсомольска-на-Амуре стал жертвой злоумышленника

В отдел полиции № 1 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре обратился 36-летний местный житель. Мужчина рассказала правоохранителям, что у него пропали велосипед и два сноуборда, сообщает РИА «Восток-Медиа». По его словам, стоимость похищенного имущества составляет около 30 000 рублей.

Немногим позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный комсомольчанин.

По версии полиции, молодой человек взломал тамбурную дверь в одном из подъездов жилого дома и проник в кладовку. Приметив дорогой спортивный инвентарь, парень похитил горный велосипед и два сноуборда и отнёс их в соседний подъезд. По его словам, чуть позже он планировал просто продать чужое имущество. Но осуществить задуманное ему уже не удалось.

На сегодняшний день все предметы изъяты и возвращены законному владельцу, а против задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража». Теперь парень может лишиться свободны на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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