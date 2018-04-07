Житель Комсомольска-на-Амуре стал жертвой злоумышленника

По версии полиции, молодой человек взломал тамбурную дверь в одном из подъездов жилого дома и проник в кладовку. Приметив дорогой спортивный инвентарь, парень похитил горный велосипед и два сноуборда и отнёс их в соседний подъезд. По его словам, чуть позже он планировал просто продать чужое имущество. Но осуществить задуманное ему уже не удалось.