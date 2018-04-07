Стала известна причина пожара с пятью погибшими в Уссурийске
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Пожар в жилом доме в приморском Уссурийске, жертвами которого стали шесть человек, по предварительным данным, начался
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Пожар в жилом доме в приморском Уссурийске, жертвами которого стали шесть человек, по предварительным данным, начался
«По предварительным данным, загорелась розетка, от которой заряжался мобильный телефон», — сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская.
В свою очередь
Сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Артёмовская, поступило ранним утром в субботу, в 5:46 по местному времени (22:46 пятницы мск). Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут. В одной из комнат квартиры горели вещи и мебель.
В 6:03 пожар был локализован, в 9:39 (2:39 мск) — потушен. По предварительной оценке, общая площадь пожар составила 50 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 17 человек, в распоряжении которых было шесть единиц техники.
Как сообщалось, тела четырех женщин и ребенка найдены в субботу после тушения пожара в доме в приморском Уссурийске. Еще один жилец, выпрыгнувший с балкона четвертого этажа, от полученных травм умер в больнице.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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