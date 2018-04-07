Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Чему современные мультфильмы могут научить детей
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
"Прекратить истерию": в ФРГ лишают Киев надежд остановить "СП-2"
Жириновский высказался об отставке Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском — СМИ
В МИД поведали о резкой перемене ситуации у границ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
05:12 (мск), источник: Интерфакс

Стала известна причина пожара с пятью погибшими в Уссурийске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Пожар в жилом доме в приморском Уссурийске, жертвами которого стали шесть человек, по предварительным данным, начался из-за загоревшейся электророзетки.

«По предварительным данным, загорелась розетка, от которой заряжался мобильный телефон», — сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю сообщила, что пожар в жилом доме тушили почти 3,5 часа.

Сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Артёмовская, поступило ранним утром в субботу, в 5:46 по местному времени (22:46 пятницы мск). Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут. В одной из комнат квартиры горели вещи и мебель.

«Задействовав звено газодымозащитной службы, из охваченного дымом и пламенем помещения пожарные вынесли пятерых людей без признаков жизни, и передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к реанимации», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Читайте также
МЧС: каждый пятый торговый центр не соответствует нормам

В 6:03 пожар был локализован, в 9:39 (2:39 мск) — потушен. По предварительной оценке, общая площадь пожар составила 50 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 17 человек, в распоряжении которых было шесть единиц техники.

Как сообщалось, тела четырех женщин и ребенка найдены в субботу после тушения пожара в доме в приморском Уссурийске. Еще один жилец, выпрыгнувший с балкона четвертого этажа, от полученных травм умер в больнице.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

США ввели самые серьезные санкции против России за четыре года
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Эксперты определили самую красивую денежную купюру в мире
Назван самый богатый человек Европы
Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров
Путин рассказал об особом культурном коде россиян
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь