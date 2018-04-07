Стала известна причина пожара с пятью погибшими в Уссурийске

«По предварительным данным, загорелась розетка, от которой заряжался мобильный телефон», — сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю сообщила, что пожар в жилом доме тушили почти 3,5 часа.

Сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Артёмовская, поступило ранним утром в субботу, в 5:46 по местному времени (22:46 пятницы мск). Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут. В одной из комнат квартиры горели вещи и мебель.

«Задействовав звено газодымозащитной службы, из охваченного дымом и пламенем помещения пожарные вынесли пятерых людей без признаков жизни, и передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к реанимации», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.

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В 6:03 пожар был локализован, в 9:39 (2:39 мск) — потушен. По предварительной оценке, общая площадь пожар составила 50 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 17 человек, в распоряжении которых было шесть единиц техники.

Как сообщалось, тела четырех женщин и ребенка найдены в субботу после тушения пожара в доме в приморском Уссурийске. Еще один жилец, выпрыгнувший с балкона четвертого этажа, от полученных травм умер в больнице.