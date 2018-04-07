Иркутянин украл электричество на 325 тысяч рублей
Он самостоятельно подключился к электросетям в садоводстве.
Он самостоятельно подключился к электросетям в садоводстве.
Долги за электричество на 325 тысяч рублей накопил иркутянин. Однако выплачивать эту сумму не спешил и потому, как так получилось, ему пришлось объяснять в суде.
Мужчина живет в одном из садоводств. Он самостоятельно подключился к электросетям несколько лет назад, никакого договора ни с кем, естественно, не заключал. Однако об этом стало известно. Из обслуживающей компании к «воришке» приходили сотрудники с расчетами задолженности и он ставил там свою подпись. Однако в зале Фемиды заявил другое.
— Якобы в октябре 2015 года его дом на участке сгорел и до 2016 года он не жил в садоводстве, а потом поселился с женой в бане, переделанной под дом, которая столько электричества не потребляет, — сообщили в
Суд все же обязал иркутянина выплатить более 325 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины — еще более шести тысяч рублей.
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