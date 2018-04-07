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12:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянин украл электричество на 325 тысяч рублей

Он самостоятельно подключился к электросетям в садоводстве.

Долги за электричество на 325 тысяч рублей накопил иркутянин. Однако выплачивать эту сумму не спешил и потому, как так получилось, ему пришлось объяснять в суде.

Мужчина живет в одном из садоводств. Он самостоятельно подключился к электросетям несколько лет назад, никакого договора ни с кем, естественно, не заключал. Однако об этом стало известно. Из обслуживающей компании к «воришке» приходили сотрудники с расчетами задолженности и он ставил там свою подпись. Однако в зале Фемиды заявил другое.

— Якобы в октябре 2015 года его дом на участке сгорел и до 2016 года он не жил в садоводстве, а потом поселился с женой в бане, переделанной под дом, которая столько электричества не потребляет, — сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Суд все же обязал иркутянина выплатить более 325 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины — еще более шести тысяч рублей.

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