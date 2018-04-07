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12:33 (мск), источник: СуперОмск

Поврежденный в Омске самолет все-таки улетел спустя 19 часов

Рейс до Москвы, который должен был вылететь из Омска в 7:05 утра в пятницу, 6 апреля, минувшей ночью все-таки улетел.

Как ранее сообщал «СуперОмск», во время погрузки на борт пассажира в инвалидной коляске самолет до московского Домодедово был поврежден амбулифтом. Ради безопасности было принято решение задержать рейс. В результате лайнер вылетел в место назначения спустя 19 часов — в 2:23 ночи 7 апреля.

Ранее также сообщалось, что по факту инцидента Омская транспортная прокуратура и Западно-Сибирское СУ на транспорте проводят проверки в части исполнения воздушного законодательства и соблюдения прав пассажиров.

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