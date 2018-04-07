Поврежденный в Омске самолет все-таки улетел спустя 19 часов

Как ранее сообщал «СуперОмск», во время погрузки на борт пассажира в инвалидной коляске самолет до московского Домодедово был поврежден амбулифтом. Ради безопасности было принято решение задержать рейс. В результате лайнер вылетел в место назначения спустя 19 часов — в 2:23 ночи 7 апреля.