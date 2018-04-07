Житель Красноярского края спрятал свой «Шевроле» в гараж и заявил об угоне

Как рассказали в ГУ МВД по краю, в полицию с заявлением об угоне обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали «Шевроле», который он якобы припарковал возле дома. За «угон» он планировал получить страховку — около 920 тысяч рублей.