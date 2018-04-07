Электророзетка стала причиной пожара с шестью погибшими в Приморье
К пожару в жилом доме в городе Уссурийск, где погибли шесть человек, могла привести вспыхнувшая электророзетка. «По предварительным данным, загорелась розетка, в которой находилось зарядное устройство мобильного телефона», — рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская.
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