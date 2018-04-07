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09:41 (мск), источник: "Российская газета"

Электророзетка стала причиной пожара с шестью погибшими в Приморье

К пожару в жилом доме в городе Уссурийск, где погибли шесть человек, могла привести вспыхнувшая электророзетка. «По предварительным данным, загорелась розетка, в которой находилось зарядное устройство мобильного телефона», — рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская.

По информации пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, возгорание в квартире тушили почти 3,5 часа. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, в одной из комнат горели вещи и мебель.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы 17 человек и шесть единиц техники.

«Звено газодымозащитной службы вынесло из помещения пять человек без признаков жизни. Их передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к реанимации», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Еще один жилец дома, выпрыгнувший с балкона четвертого этажа, от полученных травм скончался в больнице. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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