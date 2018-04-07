Электророзетка стала причиной пожара с шестью погибшими в Приморье

По информации пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, возгорание в квартире тушили почти 3,5 часа. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, в одной из комнат горели вещи и мебель.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы 17 человек и шесть единиц техники.

«Звено газодымозащитной службы вынесло из помещения пять человек без признаков жизни. Их передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к реанимации», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.