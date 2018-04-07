В Иркутске двое молодых людей ограбили почтальона

Всё произошло в посёлке Мельничная Падь. Неизвестные выхватили у 70-летней женщины сумку, после чего сели в автомобиль и скрылись. Сразу же в городе ввели план «Перехват». Машину нашли сотрудники ГИБДД на территории автомойки в Ленинском районе областного центра. Предполагаемых грабителей задержали. Один из них — ранее судимый.