Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:47 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутске двое молодых людей ограбили почтальона

Причём пострадавшая пенсионерка — бабушка одного из налётчиков.

Всё произошло в посёлке Мельничная Падь. Неизвестные выхватили у 70-летней женщины сумку, после чего сели в автомобиль и скрылись. Сразу же в городе ввели план «Перехват». Машину нашли сотрудники ГИБДД на территории автомойки в Ленинском районе областного центра. Предполагаемых грабителей задержали. Один из них — ранее судимый.

— Я лично был за рулём, подельник выхватил сумку у того, кто почту разносит.
— Кто это, женщина, мужчина?
— Женщина.
— Затем?
— Затем уехали в автомобиле, — говорит задержанный.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Королева фитнеса оказалось наркодилером. Видео
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Хакерская атака привела к сбоям популярных сайтов Рунета
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь