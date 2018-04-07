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09:35 (мск), источник: VLADNEWS

Полицейские обратились к приморцам с просьбой о помощи

Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Во Владивостоке, в районе дома № 275 по улице Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13-летнего пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Водитель автомашины, предположительно Форд Эскейп серого цвета, двигаясь по территории, прилегающей к торговому центру, совершил наезд на ногу подростку, который шел навстречу движущемуся автомобилю.

Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться в ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

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