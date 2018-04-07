Полицейские обратились к приморцам с просьбой о помощи
Виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Во Владивостоке, в районе дома № 275 по улице Калинина произошло
Водитель автомашины, предположительно Форд Эскейп серого цвета, двигаясь по территории, прилегающей к торговому центру, совершил наезд на ногу подростку, который шел навстречу движущемуся автомобилю.
Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.
Очевидцам ДТП, владеющим
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.