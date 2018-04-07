Полицейские обратились к приморцам с просьбой о помощи

Во Владивостоке, в районе дома № 275 по улице Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13-летнего пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Водитель автомашины, предположительно Форд Эскейп серого цвета, двигаясь по территории, прилегающей к торговому центру, совершил наезд на ногу подростку, который шел навстречу движущемуся автомобилю.

Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.