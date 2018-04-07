ВАЗ, буксирующий иномарку, улетел в кювет из-за ДТП с грузовиком
Водитель большегруза врезался в буксирующий автомобиль, сообщают в
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Водитель большегруза врезался в буксирующий автомобиль, сообщают в
ДТП произошло 6 апреля на трассе в Сосновском районе. Водитель грузового автомобиля Volvо с прицепом врезался в автомобиль ВАЗ-2105, который буксировал Toyota. в результате столкновения ВАЗ съехал в кювет.
Информация о пострадавших уточняется.
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