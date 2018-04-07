Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

ВАЗ, буксирующий иномарку, улетел в кювет из-за ДТП с грузовиком

Водитель большегруза врезался в буксирующий автомобиль, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло 6 апреля на трассе в Сосновском районе. Водитель грузового автомобиля Volvо с прицепом врезался в автомобиль ВАЗ-2105, который буксировал Toyota. в результате столкновения ВАЗ съехал в кювет.

Информация о пострадавших уточняется.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Уксус, газета или кипяток. Как продлить жизнь срезанным цветам
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана
Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
В Канаде в результате ДТП погибли несколько хоккеистов
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь