В Башкирии начался паводок: подтопило 10 участков и один жилой дом

— Двое жителей подтопленного дома, инвалиды, от эвакуации в пункт временного размещения отказались и остались у родственников, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. — Спасатели эвакуировали их из зоны подтопления. Остальные жители от размещения в пункте временного размещения отказались.