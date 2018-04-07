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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии начался паводок: подтопило 10 участков и один жилой дом

Вечером 6 апреля на пульт МЧС по РБ позвонили из села Байгузино Ишимбайского района. Оказалось, что там разлилась река Тайрук, в результате затопило 10 приусадебных участков и один жилой дом.

На место выехала оперативная группа Ишимбайского пожарно-спасательного гарнизона.

— Двое жителей подтопленного дома, инвалиды, от эвакуации в пункт временного размещения отказались и остались у родственников, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. — Спасатели эвакуировали их из зоны подтопления. Остальные жители от размещения в пункте временного размещения отказались.

В ведомстве отметили, что ситуация ожидаема и развивается согласно прогнозам, все под контролем.

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