В Башкирии начался паводок: подтопило 10 участков и один жилой дом
Вечером 6 апреля на пульт МЧС по РБ позвонили из села Байгузино Ишимбайского района. Оказалось, что там разлилась река Тайрук, в результате затопило 10 приусадебных участков и один жилой дом.
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