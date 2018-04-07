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08:29 (мск), источник: Newtimes.kz

Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение

Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, осужденного в апреле 2016 года за получение взятки в особо крупном размере на 13 лет колонии строгого режима, скоро переведут в колонию-поселение, пишет «Наша газета».

Источник: Newtimes.kz

По данным издания, Ахметжанов будет «добивать» свой срок в УК 161/11 (колония-поселение Костаная).

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«19 марта 2018 года Жарминский районный суд Восточно-Казахстанской области удовлетворил ходатайство осужденного Ахметжанова о переводе в колонию-поселение на срок 3 года 7 месяцев и 4 дня, — сообщили в канцелярии Жарминского суда ВКО. — Колония не указывается, но, скорее всего, он будет отбывать наказание по месту жительства».

В УК 161/11 информацию об этом не подтвердили, но и не опровергли.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области, который выносил приговор Ахметжанову, сообщили, что к ним постановление о прибытии Ахметжанова в местную колонию-поселение пока тоже не поступало.

Напомним, экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов был приговорен к 13 годам лишения свободы 11 апреля 2016 года за получение нескольких крупных взяток. Их общая сумма, по данным обвинения, составила 84 млн тенге. Гособвинители тогда запрашивали 15 лет лишения свободы для Ахметжанова.

Спустя чуть более года, 20 июня 2017 года, Верховный суд РК, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника, существенно снизил ему срок наказания — до 5 лет 8 месяцев.

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