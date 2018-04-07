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10:30 (мск), источник: РИА Новости

Под Туапсе железнодорожные пути завалило камнями, сообщил источник

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сход камней на железнодорожные пути объемом 400 кубических метров произошел в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

«На перегоне Шепси — Туапсе Северо-Кавказской железной дороги произошел сход каменной массы объемом 400 кубометров», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших нет. Организовано реверсивное движение поездов.

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