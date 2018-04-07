Под Туапсе железнодорожные пути завалило камнями, сообщил источник
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сход камней на железнодорожные пути объемом 400 кубических метров произошел в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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