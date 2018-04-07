СКР обнаружил растрату на ремонте трассы Хабаровск-Владивосток
По версии следствия, директор фирмы потратил полученный аванс на другие цели.
По версии следствия, директор фирмы потратил полученный аванс на другие цели.
Сотрудники СК РФ по Хабаровскому краю предъявили обвинение генеральному директору местной коммерческой фирмы, которого ранее заподозрили в растрате значительной суммы. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, 57-летний руководитель заявился на тендер на реконструкцию участка федеральной автомобильной трассы
— Данной организации для исполнения контракта из федерального бюджета перечислен аванс в сумме свыше 80 млн рублей, — говорит официальный представитель СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков. — Генеральный директор потратил эти деньги на цели, не связанные с реконструкцией участка дороги. Свою вину в растрате гражданин не признаёт, суд по просьбе следствия отправил предпринимателя под домашний арест. По месту жительства и работы коммерсанта проведены обыски и следователи заявляют, что обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие важное значение.
— Следственные действия и
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