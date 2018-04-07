СКР обнаружил растрату на ремонте трассы Хабаровск-Владивосток

Сотрудники СК РФ по Хабаровскому краю предъявили обвинение генеральному директору местной коммерческой фирмы, которого ранее заподозрили в растрате значительной суммы. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, 57-летний руководитель заявился на тендер на реконструкцию участка федеральной автомобильной трассы Хабаровск-Владивосток и выиграл его.

— Данной организации для исполнения контракта из федерального бюджета перечислен аванс в сумме свыше 80 млн рублей, — говорит официальный представитель СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков. — Генеральный директор потратил эти деньги на цели, не связанные с реконструкцией участка дороги. Свою вину в растрате гражданин не признаёт, суд по просьбе следствия отправил предпринимателя под домашний арест. По месту жительства и работы коммерсанта проведены обыски и следователи заявляют, что обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие важное значение.