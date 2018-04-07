В Ростове-на-Дону торговый центр эвакуировали из-за сгоревшей гладильной доски
6 апреля крупный ростовский торговый центр, расположенный на улице Зорге, пришлось эвакуировать дважды.
6 апреля крупный ростовский торговый центр, расположенный на улице Зорге, пришлось эвакуировать дважды.
Оба раза срабатывала пожарная сигнализация, и на место оперативно выезжали спасатели. В обоих случаях ни огня, ни задымления сотрудники МЧС не обнаружили, и посетителей снова запускали внутрь. О пострадавших не сообщается.
В ночь на 7 апреля один из пользователей социальной сети выложил фото обгоревшей гладильной доски, стоящей в сладском помещении торгового центра, и назвал ее причиной последней эвакуации. В комментариях ростовчане тут же предположили, что сотрудница прачечной или ателье забыла выключить утюг и спровоцировала эвакуацию.
Кроме того, комментаторы возмутились тому, что вышедшие из торгового центра люди продолжают толпиться у дверей и не отходят на безопасное расстояние.
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