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09:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону торговый центр эвакуировали из-за сгоревшей гладильной доски

6 апреля крупный ростовский торговый центр, расположенный на улице Зорге, пришлось эвакуировать дважды.

Оба раза срабатывала пожарная сигнализация, и на место оперативно выезжали спасатели. В обоих случаях ни огня, ни задымления сотрудники МЧС не обнаружили, и посетителей снова запускали внутрь. О пострадавших не сообщается.

В ночь на 7 апреля один из пользователей социальной сети выложил фото обгоревшей гладильной доски, стоящей в сладском помещении торгового центра, и назвал ее причиной последней эвакуации. В комментариях ростовчане тут же предположили, что сотрудница прачечной или ателье забыла выключить утюг и спровоцировала эвакуацию.

Кроме того, комментаторы возмутились тому, что вышедшие из торгового центра люди продолжают толпиться у дверей и не отходят на безопасное расстояние.

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