В Ростове-на-Дону торговый центр эвакуировали из-за сгоревшей гладильной доски

Оба раза срабатывала пожарная сигнализация, и на место оперативно выезжали спасатели. В обоих случаях ни огня, ни задымления сотрудники МЧС не обнаружили, и посетителей снова запускали внутрь. О пострадавших не сообщается.

В ночь на 7 апреля один из пользователей социальной сети выложил фото обгоревшей гладильной доски, стоящей в сладском помещении торгового центра, и назвал ее причиной последней эвакуации. В комментариях ростовчане тут же предположили, что сотрудница прачечной или ателье забыла выключить утюг и спровоцировала эвакуацию.