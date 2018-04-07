В Екатеринбурге женщина выпала из окна 11 этажа и разбилась
В пятницу вечером на улице Вильгельма де Геннина случилось ЧП. Взрослая женщина упала с высоты 11 этажа и разбилась насмерть.
В пятницу вечером на улице Вильгельма де Геннина случилось ЧП. Взрослая женщина упала с высоты 11 этажа и разбилась насмерть.
— На место происшествия выезжали следователи Ленинского района Екатеринбурга, — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. — Проводится доследственная проверка. Не исключается, что это был несчастный случай. Признаков криминальной смерти не обнаружено.
По одной из версий, женщина выпала, когда мыла окна у себя в квартире.
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