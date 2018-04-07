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09:48 (мск), источник: СуперОмск

В ГИБДД рассказали подробности мощного ДТП у Телецентра

Жуткая авария произошла около 7:30 утра в субботу, 7 апреля, на проспекте Мира в Омске.

Как сообщили в омской Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra двигался по улице Заозерной со стороны Лукашевича в сторону проспекта Мира. В районе дома № 1 он не справился с управлением и налетел на фонарный столб.

В результате мощного столкновения водитель, а также его пассажир, личность которого устанавливается, были доставлены в больницу. Установлено, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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