В ГИБДД рассказали подробности мощного ДТП у Телецентра
Жуткая авария произошла около 7:30 утра в субботу, 7 апреля, на проспекте Мира в Омске.
Жуткая авария произошла около 7:30 утра в субботу, 7 апреля, на проспекте Мира в Омске.
Как сообщили в омской Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra двигался по улице Заозерной со стороны Лукашевича в сторону проспекта Мира. В районе дома № 1 он не справился с управлением и налетел на фонарный столб.
В результате мощного столкновения водитель, а также его пассажир, личность которого устанавливается, были доставлены в больницу. Установлено, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
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