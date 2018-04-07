В ГИБДД рассказали подробности мощного ДТП у Телецентра

Как сообщили в омской Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra двигался по улице Заозерной со стороны Лукашевича в сторону проспекта Мира. В районе дома № 1 он не справился с управлением и налетел на фонарный столб.