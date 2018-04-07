В Башкирии пьяный лихач сбил супружескую пару
Очередная авария с участием пешеходов произошла поздним вечером 6 апреля в Стерлитамаке.
Очередная авария с участием пешеходов произошла поздним вечером 6 апреля в Стерлитамаке.
36-летний горожанин за рулем «Lifan Breez» умудрился сбить сразу двоих: под колесами его автомобиля оказалась супружеская пара, 43-летний мужчина и его 42-летняя спутница в этот момент переходили проезжую часть по «зебре».
То ли лихач их не заметил, то ли сыграло роль его состояние — как выяснили полицейские, водитель был пьян. Теперь ему грозит ответственность. А пострадавших госпитализировали с различными травмами.
— За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых пострадали одиннадцать человек, — рассказали в
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