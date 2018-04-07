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10:11 (мск), источник: НИА Самара

Ночью в Самаре на 8 Просеке час тушили пожар на 60 кв. метрах

Горела баня.

В ночь на субботу, 6 апреля, по адресу: г. о. Самара, Промышленный р-н, 8 Просека произошел пожар на площади 60 м².

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Огнеборцам понадобился час работы, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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