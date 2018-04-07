Ночью в Самаре на 8 Просеке час тушили пожар на 60 кв. метрах
Горела баня.
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Горела баня.
В ночь на субботу, 6 апреля, по адресу: г. о. Самара, Промышленный
На тушение пожара выезжали
Огнеборцам понадобился час работы, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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