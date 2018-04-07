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10:21 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму насмерть сбили пешехода: водитель скрылся

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Смертельная авария произошла этой ночью в Красногвардейском районе полуострова — под колесами неизвестного автомобиля погиб человек. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла в районе села Цветково. По информации очевидцев, после ДТП водитель покинул место происшествия. Его личность пока не установлена.

«Красногвардейский район, сбили человека насмерть. Нарушители скрылись», — сообщают свидетели.

Пока официальной информации о происшествии нет.

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