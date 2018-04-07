В Крыму насмерть сбили пешехода: водитель скрылся
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Смертельная авария произошла этой ночью в Красногвардейском районе полуострова — под колесами неизвестного автомобиля погиб человек. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
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