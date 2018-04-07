Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском — СМИ
В МИД поведали о резкой перемене ситуации у границ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Макароны назвали диетической едой
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:57 (мск), источник: БЕЛТА

В Солигорске из-за пожара в подвале больницы эвакуировали 299 человек

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске из-за пожара в подвале больницы эвакуировали 299 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о загорании мусора в помещении вентиляционной камеры в подвале семиэтажного кирпичного здания лечебного корпуса УЗ «Солигорская ЦРБ» спасатели получили 6 апреля в 19.22.

«Работниками МЧС и администрацией учреждения здравоохранения из здания эвакуированы 299 человек. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается», — говорится в сообщении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля
Коллекционер кукол Барби создает невероятные платья из салфеток
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
В США нацгвардия начала выдвигаться к границе с Мексикой
Еврокомиссия отказалась поддерживать Nord Stream 2
Путин рассказал об особом культурном коде россиян
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь