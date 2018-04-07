В Солигорске из-за пожара в подвале больницы эвакуировали 299 человек
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске
Сообщение о загорании мусора в помещении вентиляционной камеры в подвале семиэтажного кирпичного здания лечебного корпуса УЗ «Солигорская ЦРБ» спасатели получили 6 апреля в 19.22.
«Работниками МЧС и администрацией учреждения здравоохранения из здания эвакуированы 299 человек. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается», — говорится в сообщении.
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