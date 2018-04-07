Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Чему современные мультфильмы могут научить детей
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском — СМИ
В МИД поведали о резкой перемене ситуации у границ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
10:05 (мск), источник: Tengrinews

Обстановка в Зыряновске сложная: вода достигает полутора метров

Ситуация в Зыряновске остается сложной, уровень воды в некоторых дворах достигает полутора метров, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД Казахстана.

Источник: Tengrinews

«Сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Зыряновске, в районе насосной станции. Звук десятка мотопомп и насосных машин слышен даже ночью. Техника, как, впрочем, и сами спасатели, работают в круглосуточном режиме. Несмотря на такой колоссальный объем работы, уровень воды за последние трое суток снизился на 30 сантиметров. В некоторых местах глубина воды достигает полутора метров», — говорится в сообщении КЧС.

Читайте также
Машину с чиновниками смыло паводком в Восточном Казахстане

Отмечается, что здесь другое подразделение спасателей-водолазов осуществляет контроль за откачкой воды. Большинство насосных шлангов забиваются и засоряются мусором, поэтому задача спасателей — вовремя обнаружить и произвести расчистку — усложняется. Для мониторинга и дежурства спасательные подразделения также задействованы в поселках Зубовск, Снегирево и Малеевск. При этом сообщается, что «большая вода» постепенно уходит, и жители некоторых улиц Зыряновска начинают возвращаться в свои дома.

«Работы по ликвидации последствий подтопления предстоит еще много, поэтому спасатели оказывают помощь людям и по возможности навещают каждый подтопленный двор. Вне зависимости от времени суток пожарные службы пожаротушения и спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного отряда осуществляют откачку воды из погребов домов и с придворовых территорий. В среднем на один адрес уходит порядка одного часа. Спасательные подразделения не только расчищают участки гражданам, но и помогают перевозить тяжелые вещи», — отметили в Комитете по ЧС.

В частности, в Малеевске группа сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ оказала помощь пострадавшим в транспортировке гуманитарного груза.

На сегодняшний день в пунктах эвакуации Зыряновского района остаются 24 человека, около 500 человек вернулись в свои дома, еще около 300 находятся у родственников. Тем временем в Семее пострадавшим от подтопления представители Национальной гвардии совместно с местным исполнительным органом организовали расфасовку и развоз сотни мешков с углем.

В Бескарагайском районе районным ЧС ведется круглосуточное дежурство по наблюдению за состоянием русла реки и перелива. В настоящее время из села Бирлик эвакуировано более 70 человек, из них 10 детей. Все люди размещены в Глуховской средней школе. На данный момент угрозы подтопления жилых домов нет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Микроавтобус обстреляли на трассе в Актобе: подробности инцидента
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Ученые: трещина может разделить Африку на два континента
Назван самый богатый человек Европы
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь