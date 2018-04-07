Обстановка в Зыряновске сложная: вода достигает полутора метров
Ситуация в Зыряновске остается сложной, уровень воды в некоторых дворах достигает полутора метров, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Ситуация в Зыряновске остается сложной, уровень воды в некоторых дворах достигает полутора метров, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«Сложная обстановка
Отмечается, что здесь другое подразделение
«Работы по ликвидации последствий подтопления предстоит еще много, поэтому спасатели оказывают помощь людям и по возможности навещают каждый подтопленный двор. Вне зависимости от времени суток пожарные службы пожаротушения и спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного отряда осуществляют откачку воды из погребов домов и с придворовых территорий. В среднем на один адрес уходит порядка одного часа. Спасательные подразделения не только расчищают участки гражданам, но и помогают перевозить тяжелые вещи», — отметили в Комитете по ЧС.
В частности, в Малеевске группа сотрудников службы пожаротушения и
На сегодняшний день в пунктах эвакуации Зыряновского района остаются 24 человека, около 500 человек вернулись в свои дома, еще около 300 находятся у родственников. Тем временем в Семее пострадавшим от подтопления представители Национальной гвардии совместно с местным исполнительным органом организовали расфасовку и развоз сотни мешков с углем.
В Бескарагайском районе районным ЧС ведется круглосуточное дежурство по наблюдению за состоянием русла реки и перелива. В настоящее время из села Бирлик эвакуировано более 70 человек, из них 10 детей. Все люди размещены в Глуховской средней школе. На данный момент угрозы подтопления жилых домов нет.
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