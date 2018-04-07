Обстановка в Зыряновске сложная: вода достигает полутора метров

Источник: Tengrinews

«Сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Зыряновске, в районе насосной станции. Звук десятка мотопомп и насосных машин слышен даже ночью. Техника, как, впрочем, и сами спасатели, работают в круглосуточном режиме. Несмотря на такой колоссальный объем работы, уровень воды за последние трое суток снизился на 30 сантиметров. В некоторых местах глубина воды достигает полутора метров», — говорится в сообщении КЧС.

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Отмечается, что здесь другое подразделение спасателей-водолазов осуществляет контроль за откачкой воды. Большинство насосных шлангов забиваются и засоряются мусором, поэтому задача спасателей — вовремя обнаружить и произвести расчистку — усложняется. Для мониторинга и дежурства спасательные подразделения также задействованы в поселках Зубовск, Снегирево и Малеевск. При этом сообщается, что «большая вода» постепенно уходит, и жители некоторых улиц Зыряновска начинают возвращаться в свои дома.

«Работы по ликвидации последствий подтопления предстоит еще много, поэтому спасатели оказывают помощь людям и по возможности навещают каждый подтопленный двор. Вне зависимости от времени суток пожарные службы пожаротушения и спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного отряда осуществляют откачку воды из погребов домов и с придворовых территорий. В среднем на один адрес уходит порядка одного часа. Спасательные подразделения не только расчищают участки гражданам, но и помогают перевозить тяжелые вещи», — отметили в Комитете по ЧС.

В частности, в Малеевске группа сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ оказала помощь пострадавшим в транспортировке гуманитарного груза.

На сегодняшний день в пунктах эвакуации Зыряновского района остаются 24 человека, около 500 человек вернулись в свои дома, еще около 300 находятся у родственников. Тем временем в Семее пострадавшим от подтопления представители Национальной гвардии совместно с местным исполнительным органом организовали расфасовку и развоз сотни мешков с углем.