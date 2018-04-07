Воронежцев предупредили о разливе талых вод на 3 кладбищах
Горожан предупредили о разливе талых вод на Левобережном, Березовском и Буденовском кладбищах. Уровень воды составил от 30 до 50 см, сообщила
Горожан предупредили о разливе талых вод на Левобережном, Березовском и Буденовском кладбищах. Уровень воды составил от 30 до 50 см, сообщила
Высота снежного покрова в проходах к могилам достигает 70 см. Разлив талых вод случился в низинах. На Левобережном кладбище затопило кварталы 9а, 12а, 13а, а также 15 и 23 — частично. Вода стоит в некоторых межквартальных проездах на Березовском и Буденовском кладбищах.
Как отметили в администрации городских кладбищ,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.