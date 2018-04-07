Воронежцев предупредили о разливе талых вод на 3 кладбищах

Высота снежного покрова в проходах к могилам достигает 70 см. Разлив талых вод случился в низинах. На Левобережном кладбище затопило кварталы 9а, 12а, 13а, а также 15 и 23 — частично. Вода стоит в некоторых межквартальных проездах на Березовском и Буденовском кладбищах.