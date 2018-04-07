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10:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев предупредили о разливе талых вод на 3 кладбищах

Горожан предупредили о разливе талых вод на Левобережном, Березовском и Буденовском кладбищах. Уровень воды составил от 30 до 50 см, сообщила пресс-служба администрации со ссылкой на МКУ «Администрация городских кладбищ» в пятницу, 6 апреля.

Высота снежного покрова в проходах к могилам достигает 70 см. Разлив талых вод случился в низинах. На Левобережном кладбище затопило кварталы 9а, 12а, 13а, а также 15 и 23 — частично. Вода стоит в некоторых межквартальных проездах на Березовском и Буденовском кладбищах.

Как отметили в администрации городских кладбищ, из-за высокой плотности захоронений (40−50 см между могилами) снег убирали на основных аллеях и в межквартальных проездах. Горожанам рекомендовали надеть высокую резиновую обувь при посещении кладбищ.

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