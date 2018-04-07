Водитель автобуса с кыргызскими номерами ранен при обстреле в Актюбинской области
Инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 апреля.
Инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 апреля.
Автобус с кыргызскими номерами обстреляли в Актюбинской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева, передаёт BNews.kz.
По её словам, в настоящее время посольство Кыргызстана в Казахстане уточняет информацию о происшествии. Тем временем пользователи соцсетей распространяют видео, на котором запечатлён обстрелянный микроавтобус. Как сообщила Кулукеева, инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 апреля в на трассе Актюбинской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.