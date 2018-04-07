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10:39 (мск), источник: Zakon.kz

Водитель автобуса с кыргызскими номерами ранен при обстреле в Актюбинской области

Инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 апреля.

Автобус с кыргызскими номерами обстреляли в Актюбинской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева, передаёт BNews.kz.

По её словам, в настоящее время посольство Кыргызстана в Казахстане уточняет информацию о происшествии. Тем временем пользователи соцсетей распространяют видео, на котором запечатлён обстрелянный микроавтобус. Как сообщила Кулукеева, инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 апреля в на трассе Актюбинской области.

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