Водитель автобуса с кыргызскими номерами ранен при обстреле в Актюбинской области

Автобус с кыргызскими номерами обстреляли в Актюбинской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева, передаёт BNews.kz.

По её словам, в настоящее время посольство Кыргызстана в Казахстане уточняет информацию о происшествии. Тем временем пользователи соцсетей распространяют видео, на котором запечатлён обстрелянный микроавтобус. Как сообщила Кулукеева, инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 апреля в на трассе Актюбинской области.