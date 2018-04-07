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11:06 (мск), источник: Газета.Ру

Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана

Представитель керченского рыбколхоза имени 1 Мая, владеющего арестованным на Украине рыболовецким судном «Норд», Анна Шевелева сообщила, что экипаж судна больше не удерживается и был отпущен на свободу, передает РИА «Новости».

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — заявила Шевелева.

Ранее сообщалось, что суд в Мариуполе принял решение о наложении на экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» административных штрафов.

Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа 25 марта. Управление ФСБ Крыма открыло дело в соответствии со статьей «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». 30 марта украинский суд арестовал судно «Норд».

За капитана «Норда» внесли залог сразу после ареста
Во время загрузки произошла ошибка.
6 апреля© Ньюстюб
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