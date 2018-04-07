Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана
Представитель керченского рыбколхоза имени 1 Мая, владеющего арестованным на Украине рыболовецким судном «Норд», Анна Шевелева сообщила, что экипаж судна больше не удерживается и был отпущен на свободу, передает РИА «Новости».
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