В Самаре тушили пожар в университете путей сообщения
Горела мебель на площади 20 м².
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Горела мебель на площади 20 м².
Вечером 6 апреля по адресу: г. о. Самара, Кировский
На тушение пожара выезжали
Огнеборцы меньше чем за 40 минут справились с возгоранием.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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