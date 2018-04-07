В Самаре тушили пожар в университете путей сообщения

Вечером 6 апреля по адресу: г. о. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, в университете путей сообщения произошел пожар.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 46 человек личного состава и 11 единиц техники.

Огнеборцы меньше чем за 40 минут справились с возгоранием.