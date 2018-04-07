На улице Сакко и Ванцетти ВАЗ сбил 17-летнего школьника

— Водитель двигался со стороны улицы Радищева в сторону улицы Куйбышева и на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходящего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Юноша в этот момент шел из дома в школу. После аварии его увезли в детскую больницу с ссадинами лица и подозрением на травму головы. Как позже объяснял водитель, школьника он не увидел из-за яркого солнца, которое его ослепило.