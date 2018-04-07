Дальнобойщик из Пермского края стал виновником ДТП, в котором погибли двое мужчин

Авария произошла 17 июля, поздно вечером. 31-летний пермяк на грузовом седельном тягаче двигался по автодороге Тюмень-Боровский. На 19 км автодороги водитель начал обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате создал помеху двигавшемуся навстречу Daewoo Nexia GLE.

Уходя от столкновения, водитель легковушки попытался съехать на правую обочину, но произошел занос. Daewoo выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачом.

— В результате аварии водителя и пассажира Daewoo с заднего сиденья выбросило из салона, они погибли. Находившийся же на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью. После извлечения из искореженного автомобиля его доставили в больницу, — сообщает прокуратура Тюменской области.