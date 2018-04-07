Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Чему современные мультфильмы могут научить детей
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Макароны назвали диетической едой
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Дальнобойщик из Пермского края стал виновником ДТП, в котором погибли двое мужчин

Тюменский суд признал 31-летнего жителя Пермского края виновным в совершении ДТП, в котором погибли два человека.

Авария произошла 17 июля, поздно вечером. 31-летний пермяк на грузовом седельном тягаче двигался по автодороге Тюмень-Боровский. На 19 км автодороги водитель начал обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате создал помеху двигавшемуся навстречу Daewoo Nexia GLE.

Уходя от столкновения, водитель легковушки попытался съехать на правую обочину, но произошел занос. Daewoo выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачом.

— В результате аварии водителя и пассажира Daewoo с заднего сиденья выбросило из салона, они погибли. Находившийся же на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью. После извлечения из искореженного автомобиля его доставили в больницу, — сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд назначил пермяку 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, взыскал в пользу матери одного погибшего и отца другого погибшего моральный ущерб на сумму 600 тысяч рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россиянин Никита Кучеров набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ
Железнодорожные пути под Туапсе завалило камнями
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана
Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
В Канаде в результате ДТП погибли несколько хоккеистов
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь