Дальнобойщик из Пермского края стал виновником ДТП, в котором погибли двое мужчин
Тюменский суд признал 31-летнего жителя Пермского края виновным в совершении ДТП, в котором погибли два человека.
Тюменский суд признал 31-летнего жителя Пермского края виновным в совершении ДТП, в котором погибли два человека.
Авария произошла 17 июля, поздно вечером. 31-летний пермяк на грузовом седельном тягаче двигался по автодороге
Уходя от столкновения, водитель легковушки попытался съехать на правую обочину, но произошел занос. Daewoo выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачом.
— В результате аварии водителя и пассажира Daewoo с заднего сиденья выбросило из салона, они погибли. Находившийся же на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью. После извлечения из искореженного автомобиля его доставили в больницу, — сообщает прокуратура Тюменской области.
Суд назначил пермяку 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в
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