Проверка в симферопольском ТЦ «Shen»: нарушения есть

В частности, двери аварийных выходов оборудованы замками, а не внутренними щеколдами, что затрудняет выход из помещения в случае ЧС. Кроме того, вблизи источника открытого огня — места с повышенной опасностью — отсутствуют огнетушители.

Особое внимание было уделено проверке функционирования систем сигнализации и пожаротушения, состоянию эвакуационных путей выходов и электрохозяйства, проверке основных нормативно-правовых документов. Также эксперты оценивали уровень подготовки персонала центра к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iojAy0zRl7A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В ходе работы также была проведена учебная эвакуация персонала и посетителей ТЦ. Итогом мероприятия стало наличие ряда недостатков в проверяемом заведении. Специалисты Госпожнадзора Главного управления МЧС дали необходимые рекомендации и разъяснения по порядку их устранения», — рассказали в МЧС.

По информации чрезвычайного ведомства, специалисты межведомственной группы завершают работу по проверке противопожарного состояния торгово-развлекательных комплексов на территории Республики Крым.

«Задачи МЧС России — не только реагировать, но и осуществлять надзор в сфере пожарной безопасности. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность торгового центра, необходимо продумать организацию эвакуации, проверить работу автоматических систем пожаротушения, а также исправность ручных средств тушения, которые обязательно должны присутствовать на объекте», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.