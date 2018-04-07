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11:59 (мск), источник: РИА Крым

Проверка в симферопольском ТЦ «Shen»: нарушения есть

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В ходе межведомственной проверки с участием специалистов МЧС и республиканской прокуратуры в симферопольском ТЦ «Shen» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Об этом по итогам рейда сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

В частности, двери аварийных выходов оборудованы замками, а не внутренними щеколдами, что затрудняет выход из помещения в случае ЧС. Кроме того, вблизи источника открытого огня — места с повышенной опасностью — отсутствуют огнетушители.

Особое внимание было уделено проверке функционирования систем сигнализации и пожаротушения, состоянию эвакуационных путей выходов и электрохозяйства, проверке основных нормативно-правовых документов. Также эксперты оценивали уровень подготовки персонала центра к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В ходе работы также была проведена учебная эвакуация персонала и посетителей ТЦ. Итогом мероприятия стало наличие ряда недостатков в проверяемом заведении. Специалисты Госпожнадзора Главного управления МЧС дали необходимые рекомендации и разъяснения по порядку их устранения», — рассказали в МЧС.

По информации чрезвычайного ведомства, специалисты межведомственной группы завершают работу по проверке противопожарного состояния торгово-развлекательных комплексов на территории Республики Крым.

«Задачи МЧС России — не только реагировать, но и осуществлять надзор в сфере пожарной безопасности. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность торгового центра, необходимо продумать организацию эвакуации, проверить работу автоматических систем пожаротушения, а также исправность ручных средств тушения, которые обязательно должны присутствовать на объекте», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Завершить проверки планируют до 12 апреля 2018 года. По итогам всех межведомственных рейдов сотрудники МЧС и прокуратуры подготовят соответствующие заключения по фактам выявленных нарушений.

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