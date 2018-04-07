В Ленобласти столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший
Во Всеволожском районе утром произошла смертельная авария — легковушка столкнулась с грузовиком.
Во Всеволожском районе утром произошла смертельная авария — легковушка столкнулась с грузовиком.
Как сообщает УГИБДД по
Пассажир «Поло» погиб на месте, водитель — госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.
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