В Ленобласти столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО, по предварительным данным, в 3:55 на автодороге Северная Магистральная (41А-189, она же Санкт-Петербургское северное полукольцо) водитель автомобиля «Фольксваген Поло» по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Isuzu.