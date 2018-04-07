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10:39 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Ленобласти столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший

Во Всеволожском районе утром произошла смертельная авария — легковушка столкнулась с грузовиком.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО, по предварительным данным, в 3:55 на автодороге Северная Магистральная (41А-189, она же Санкт-Петербургское северное полукольцо) водитель автомобиля «Фольксваген Поло» по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Isuzu.

Пассажир «Поло» погиб на месте, водитель — госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.

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