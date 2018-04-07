Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза высказался о новом заявлении Макаревича о Великобритании
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Санкт-Петербурга сообщают о подтоплении улиц

Количество жалоб на затопление улиц от жителей Санкт-Петербурга значительно возросло. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», которое обслуживает систему водоотведения в городе.

Только за прошедшие сутки объем сточных вод, поступивших в систему, превысил отметку в четыре тысячи кубометров. Резкое потепление в городе привело к масштабному таянию снега и льда.

Так, в городскую службу поступило почти 200 звонок с жалобами на затопление улиц. Теперь последствия подтопления устраняют 72 бригад, 5 из которых работают круглосуточно. Больше всего воды может накопиться в парках Санкт-Петербурга сейчас там находятся большие объемы снега.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россиянин Никита Кучеров набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ
Железнодорожные пути под Туапсе завалило камнями
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана
Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
В Канаде в результате ДТП погибли несколько хоккеистов
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь