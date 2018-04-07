Жители Санкт-Петербурга сообщают о подтоплении улиц

Только за прошедшие сутки объем сточных вод, поступивших в систему, превысил отметку в четыре тысячи кубометров. Резкое потепление в городе привело к масштабному таянию снега и льда.

Так, в городскую службу поступило почти 200 звонок с жалобами на затопление улиц. Теперь последствия подтопления устраняют 72 бригад, 5 из которых работают круглосуточно. Больше всего воды может накопиться в парках Санкт-Петербурга сейчас там находятся большие объемы снега.