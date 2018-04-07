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11:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы сняли на видео, как автомобилисты «переплывают» затопленный участок под мостом

Воронежцы 6 апреля опубликовали в социальных сетях видео с лирическим названием «Под мостами».

На записи видно, как «река» образовалась между авторынком и кольцом на Ильюшина. Собственно, все действие и происходит под мостом. Чтобы преодолеть данный участок воронежским автомобилистам приходится крайне аккуратно погружаться в воду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заметно, что даже для водителей фур это испытание, что уж говорить о тех, кто проезжал этот участок на легковушках. Особенно удивил водитель крохотной «Оки», который без раздумий ушел под воду чуть ли не по капот. И машина справилась — вывезла хозяина. А вот водителю казалось бы неубиваемой «Нивы» повезло гораздо меньше, он застрял прямо посреди дороги.

Воронежцы в комментариях отмечают, что водители эвакуаторов точно могут заработать в этом месте. И, кстати, видно, что неподалеку стоят мужчины на «Нивах», которые, вероятно, помогают тем, кто все же застрянет в этой гигантской луже. Задумались автомобилисты и о капремонте двигателей, ведь вода попавшая внутрь способна на многое.

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