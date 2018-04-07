Воронежцы сняли на видео, как автомобилисты «переплывают» затопленный участок под мостом

На записи видно, как «река» образовалась между авторынком и кольцом на Ильюшина. Собственно, все действие и происходит под мостом. Чтобы преодолеть данный участок воронежским автомобилистам приходится крайне аккуратно погружаться в воду.

<div id="vk_post_-33041211_4123486"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?152"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-33041211_4123486", -33041211, 4123486, 't1vTwErTLggGDygGYDymzPqd4w')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Заметно, что даже для водителей фур это испытание, что уж говорить о тех, кто проезжал этот участок на легковушках. Особенно удивил водитель крохотной «Оки», который без раздумий ушел под воду чуть ли не по капот. И машина справилась — вывезла хозяина. А вот водителю казалось бы неубиваемой «Нивы» повезло гораздо меньше, он застрял прямо посреди дороги.