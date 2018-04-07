Депутат арестован за дачу взятки в Нижегородской области
Депутат Совета депутатов арестован в Выксе. Об этом 6 апреля сообщила объединенная
Депутат Совета депутатов арестован в Выксе. Об этом 6 апреля сообщила объединенная
Решением Выксунского городского суда народный избранник, который подозревается в даче взятки должностному лицу, помещен под домашний арест на 1 месяц 29 суток.
Как информируют источники агентства новостей Newsroom24, речь идет об Антоне Каштанове, инженере Выксунского металлургического завода, депутате от округу № 13 в микрорайоне «Юбилейный». Он пытался заплатить представителю силовых структур за получение конфиденциальной информации.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех лет. Кроме того, у него может быть отозван депутатский мандат.
Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал братьев Глушковых в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что адвокат депутата Гордумы Нижнего Новгорода Ингликова обжаловал его арест.
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