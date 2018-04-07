Депутат арестован за дачу взятки в Нижегородской области

Решением Выксунского городского суда народный избранник, который подозревается в даче взятки должностному лицу, помещен под домашний арест на 1 месяц 29 суток.



Как информируют источники агентства новостей Newsroom24, речь идет об Антоне Каштанове, инженере Выксунского металлургического завода, депутате от округу № 13 в микрорайоне «Юбилейный». Он пытался заплатить представителю силовых структур за получение конфиденциальной информации.



Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех лет. Кроме того, у него может быть отозван депутатский мандат.



Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал братьев Глушковых в Нижнем Новгороде.



Напомним также, что адвокат депутата Гордумы Нижнего Новгорода Ингликова обжаловал его арест.