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12:15 (мск), источник: Newslab.ru

Женщина отдала миллион за снятие порчи по телефону

В Красноярском крае зафиксировали еще два случая мошенничества, полицейские разыскивают злоумышленников. Их жертвами стали жители Железногорска и Зеленогорска.

В первом случае на уловку мошенников попалась 45-летняя женщина, которая является опытным интернет-пользователем. На одном из сайтов ей случайно попалось объявление об услугах «экстрасенса». Женщина заполнила анкету с указанием своих контактных данных и описанием проблемы (о чем именно шла речь, она рассказала только «целителю», а полицейским — не стала). С ней по телефону связался неизвестный и провел несколько сеансов «снятия порчи» по телефону. За это в течение месяца женщина перевела незнакомцу более миллиона рублей.

Еще один доверчивый житель края лишился 40 тыс. рублей. Мужчине из Зеленогорска утром на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился зятем и заявил, что совершил ДТП, в результате которого пострадал ребенок. «Чтобы уйти от ответственности, мнимому родственнику требовались деньги. После чего трубку взял человек, который представился следователем. В результате доверчивый пенсионер, не узнав голос зятя, не проверив эту информацию и не связавшись с родственниками, перевел злоумышленникам 40 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — рассказали в краевой полиции.

Полицейские в очередной раз призывают жителей края быть предельно внимательными и осторожными, а также напоминают, что телефонные аферисты могут представляться кем угодно: экстрасенсами и целителями, работниками банков, органов социальной защиты, почтовых отделений или сотрудниками правоохранительных органов.

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