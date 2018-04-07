Женщина отдала миллион за снятие порчи по телефону
В Красноярском крае зафиксировали еще два случая мошенничества, полицейские разыскивают злоумышленников. Их жертвами стали жители Железногорска и Зеленогорска.
В Красноярском крае зафиксировали еще два случая мошенничества, полицейские разыскивают злоумышленников. Их жертвами стали жители Железногорска и Зеленогорска.
В первом случае на уловку мошенников попалась 45-летняя женщина, которая является опытным
Еще один доверчивый житель края лишился 40 тыс. рублей. Мужчине из Зеленогорска утром на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился зятем и заявил, что совершил ДТП, в результате которого пострадал ребенок. «Чтобы уйти от ответственности, мнимому родственнику требовались деньги. После чего трубку взял человек, который представился следователем. В результате доверчивый пенсионер, не узнав голос зятя, не проверив эту информацию и не связавшись с родственниками, перевел злоумышленникам 40 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — рассказали в краевой полиции.
Полицейские в очередной раз призывают жителей края быть предельно внимательными и осторожными, а также напоминают, что телефонные аферисты могут представляться кем угодно: экстрасенсами и целителями, работниками банков, органов социальной защиты, почтовых отделений или сотрудниками правоохранительных органов.
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