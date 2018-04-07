Женщина отдала миллион за снятие порчи по телефону

В первом случае на уловку мошенников попалась 45-летняя женщина, которая является опытным интернет-пользователем. На одном из сайтов ей случайно попалось объявление об услугах «экстрасенса». Женщина заполнила анкету с указанием своих контактных данных и описанием проблемы (о чем именно шла речь, она рассказала только «целителю», а полицейским — не стала). С ней по телефону связался неизвестный и провел несколько сеансов «снятия порчи» по телефону. За это в течение месяца женщина перевела незнакомцу более миллиона рублей.

Еще один доверчивый житель края лишился 40 тыс. рублей. Мужчине из Зеленогорска утром на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился зятем и заявил, что совершил ДТП, в результате которого пострадал ребенок. «Чтобы уйти от ответственности, мнимому родственнику требовались деньги. После чего трубку взял человек, который представился следователем. В результате доверчивый пенсионер, не узнав голос зятя, не проверив эту информацию и не связавшись с родственниками, перевел злоумышленникам 40 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — рассказали в краевой полиции.