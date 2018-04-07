Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске
Страшная авария случилась минувшей ночью в Дзержинске Нижегородской области.
Страшная авария случилась минувшей ночью в Дзержинске Нижегородской области.
Автомобиль «Майбах» протаранил «Фольксваген Поло». В результате дорожной аварии погибла молодая женщина. По неофициальным данным, предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.
На данный момент известно, что на перекрестке
В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм.
Как пишут очевидцы в социальной сети, «Майбах» протащил несколько метров «Фольксваген Поло». Иномарка снесла столб и забор.
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