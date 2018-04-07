Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске

На данный момент известно, что на перекрестке Гайдара-Циолковского, мужчина 1985 г. р. (стаж 15 лет), управляя а/м «Майбах», двигаясь по проспекту Циолковского, выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с а/м «Фольксваген Поло» под управлением женщины 1985 г. р., которая поворачивала влево.