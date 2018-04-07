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11:15 (мск), источник: Нижегородская правда

Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске

Страшная авария случилась минувшей ночью в Дзержинске Нижегородской области.

Автомобиль «Майбах» протаранил «Фольксваген Поло». В результате дорожной аварии погибла молодая женщина. По неофициальным данным, предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.

На данный момент известно, что на перекрестке Гайдара-Циолковского, мужчина 1985 г. р. (стаж 15 лет), управляя а/м «Майбах», двигаясь по проспекту Циолковского, выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с а/м «Фольксваген Поло» под управлением женщины 1985 г. р., которая поворачивала влево.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как пишут очевидцы в социальной сети, «Майбах» протащил несколько метров «Фольксваген Поло». Иномарка снесла столб и забор.

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