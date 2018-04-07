На узбекско-кыргызской границе в результате стрельбы погиб человек
Мужчина скончался после стрельбы со стороны узбекистанских пограничников.
Мужчина скончался после стрельбы со стороны узбекистанских пограничников.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на территории своей страны.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные
Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, в местности Мамай Аксыйского района
«Военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Кыргызстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен», — говорится в сообщении.
По данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС и представители правоохранительных органов. В настоящее время проводится встреча пограничных представителей двух стан с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
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