На узбекско-кыргызской границе в результате стрельбы погиб человек

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на территории своей страны.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные пресс-службы Госпогранслужбы республики, в результате стрельбы мужчина погиб.

Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

«Военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Кыргызстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен», — говорится в сообщении.

По данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС и представители правоохранительных органов. В настоящее время проводится встреча пограничных представителей двух стан с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.