Автобус и троллейбус не поделили дорогу в Новосибирске
В Новосибирске 7 апреля в Дзержинском районе столкнулись автобус маршрута № 39 и троллейбус маршрута № 10, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации “АСТ-54”».
В Новосибирске 7 апреля в Дзержинском районе столкнулись автобус маршрута № 39 и троллейбус маршрута № 10, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации “АСТ-54”».
— Автобус объезжал припаркованный автомобиль, — рассказывает один из очевидцев.
В итоге автобус «подбил» троллейбус, оставив для движения другим транспортным средствам только левый ряд. Сейчас на дороге в Дзержинском районе
Напомним, что это не первое ДТП в Новосибирске за минувшие сутки. Около двух часов ночи 7 апреля в центре города произошло другое серьезное столкновение, но уже двух легковых автомобилей. В ДТП между Subaru Forester и Renault Logan, первый из которых от удара вылетел на аллею, к счастью, пострадали лишь машины. Люди остались целы.
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