Автобус и троллейбус не поделили дорогу в Новосибирске

Напомним, что это не первое ДТП в Новосибирске за минувшие сутки. Около двух часов ночи 7 апреля в центре города произошло другое серьезное столкновение, но уже двух легковых автомобилей. В ДТП между Subaru Forester и Renault Logan, первый из которых от удара вылетел на аллею, к счастью, пострадали лишь машины. Люди остались целы.