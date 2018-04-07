В Казани на площади Свободы столкнулись «скорая» и легковое авто
В Казани около площади Свободы утром столкнулись «скорая» и легковой автомобиль, видеозапись столкновения появилась в соцсетях.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Казани около площади Свободы утром столкнулись «скорая» и легковой автомобиль, видеозапись столкновения появилась в соцсетях.
Обе машины получили серьезные повреждения, обстоятельства ДТП, а также наличие пострадавших, уточняются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.