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11:52 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на площади Свободы столкнулись «скорая» и легковое авто

В Казани около площади Свободы утром столкнулись «скорая» и легковой автомобиль, видеозапись столкновения появилась в соцсетях.

Обе машины получили серьезные повреждения, обстоятельства ДТП, а также наличие пострадавших, уточняются.

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