По факту разбойного нападения на кыргызский автобус начато досудебное производство
Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области.
Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области.
6 апреля 2018 года примерно в 00:50 часов неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes припаркованного возле п. Акшат, на трассе «Северный обход» города Актобе и похитили денежные средства и золотые украшения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Микроавтобус принадлежит гражданину Республики Кыргызстан, направлявшемуся из г. Москва Российской Федерации в Республику Кыргызстан.
Бригадой скорой помощи пострадавший госпитализирован в больницу г. Актобе.
По факту разбойного нападения начато досудебное производство, создана
Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области.
Напомним, ранее официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева заявила, что автобус с кыргызскими номерами обстреляли в Актюбинской области.
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