По факту разбойного нападения на кыргызский автобус начато досудебное производство

6 апреля 2018 года примерно в 00:50 часов неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes припаркованного возле п. Акшат, на трассе «Северный обход» города Актобе и похитили денежные средства и золотые украшения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.