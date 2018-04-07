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11:50 (мск), источник: Zakon.kz

По факту разбойного нападения на кыргызский автобус начато досудебное производство

Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области.

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6 апреля 2018 года примерно в 00:50 часов неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes припаркованного возле п. Акшат, на трассе «Северный обход» города Актобе и похитили денежные средства и золотые украшения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

Микроавтобус принадлежит гражданину Республики Кыргызстан, направлявшемуся из г. Москва Российской Федерации в Республику Кыргызстан.

Бригадой скорой помощи пострадавший госпитализирован в больницу г. Актобе.

По факту разбойного нападения начато досудебное производство, создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников.

Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области.

Напомним, ранее официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева заявила, что автобус с кыргызскими номерами обстреляли в Актюбинской области.

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