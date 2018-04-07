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11:13 (мск), источник: Kazinform

Лжеполицейские вымогали деньги у жителя Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау задержаны злоумышленники, которые вымогали деньги, представившись сотрудниками полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Источник: Kazinform

Заявление от потерпевшего поступило в УВД Кокшетау 4 апреля. По словам 33-летнего мужчины, неизвестные молодые люди пришли к нему домой и, представившись сотрудниками полиции, нанесли телесные повреждения и вымогали денежные средства. Лжеполицейские обвинили горожанина в употреблении и торговле наркотическими средствами, при этом они были в гражданской одежде, а перепуганный потерпевший и его домочадцы не попросили показать служебное удостоверение.

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Завладев 43 000 тенге, нарушители скрылись, а потерпевшие незамедлительно обратились в полицию.

«Сотрудниками УВД Кокшетау раскрытие преступления было взято на особый контроль, оперативники провели ряд мероприятий, опросили самого потерпевшего, а также его супругу и брата, которые смогли запомнить внешность злоумышленников. В результате принятых мер по горячим следам были установлены и задержаны двое подозреваемых», — сообщили в пресс-службе ДВД региона.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК (вымогательство), проводятся необходимые следственные действия.

Полицейские региона призывают граждан быть бдительными: если к вам пришли сотрудники полиции, необходимо попросить их представиться и предъявить служебное удостоверение. А при поступлении звонка или сообщения, что ваш родственник или знакомый задержан полицией и необходимо внести залог, штраф или взятку за освобождение его из-под стражи, немедленно свяжитесь с человеком, которому, якобы, нужна помощь, а также сообщите о звонке в полицию.

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