Лжеполицейские вымогали деньги у жителя Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау задержаны злоумышленники, которые вымогали деньги, представившись сотрудниками полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау задержаны злоумышленники, которые вымогали деньги, представившись сотрудниками полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Заявление от потерпевшего поступило в УВД Кокшетау 4 апреля. По словам 33-летнего мужчины, неизвестные молодые люди пришли к нему домой и, представившись сотрудниками полиции, нанесли телесные повреждения и вымогали денежные средства. Лжеполицейские обвинили горожанина в употреблении и торговле наркотическими средствами, при этом они были в гражданской одежде, а перепуганный потерпевший и его домочадцы не попросили показать служебное удостоверение.
Завладев 43 000 тенге, нарушители скрылись, а потерпевшие незамедлительно обратились в полицию.
«Сотрудниками УВД Кокшетау раскрытие преступления было взято на особый контроль, оперативники провели ряд мероприятий, опросили самого потерпевшего, а также его супругу и брата, которые смогли запомнить внешность злоумышленников. В результате принятых мер по горячим следам были установлены и задержаны двое подозреваемых», — сообщили в
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК (вымогательство), проводятся необходимые следственные действия.
Полицейские региона призывают граждан быть бдительными: если к вам пришли сотрудники полиции, необходимо попросить их представиться и предъявить служебное удостоверение. А при поступлении звонка или сообщения, что ваш родственник или знакомый задержан полицией и необходимо внести залог, штраф или взятку за освобождение его
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