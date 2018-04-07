Лжеполицейские вымогали деньги у жителя Кокшетау

Источник: Kazinform

Заявление от потерпевшего поступило в УВД Кокшетау 4 апреля. По словам 33-летнего мужчины, неизвестные молодые люди пришли к нему домой и, представившись сотрудниками полиции, нанесли телесные повреждения и вымогали денежные средства. Лжеполицейские обвинили горожанина в употреблении и торговле наркотическими средствами, при этом они были в гражданской одежде, а перепуганный потерпевший и его домочадцы не попросили показать служебное удостоверение.

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Завладев 43 000 тенге, нарушители скрылись, а потерпевшие незамедлительно обратились в полицию.

«Сотрудниками УВД Кокшетау раскрытие преступления было взято на особый контроль, оперативники провели ряд мероприятий, опросили самого потерпевшего, а также его супругу и брата, которые смогли запомнить внешность злоумышленников. В результате принятых мер по горячим следам были установлены и задержаны двое подозреваемых», — сообщили в пресс-службе ДВД региона.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК (вымогательство), проводятся необходимые следственные действия.