Самолёт из Минска приземлился в Пулково с неисправной стойкой шасси
Самолёт рейса В2−943 из Минска приземлился в Пулково с неисправной передней стойкой шасси 7 апреля после полуночи. Поломку обнаружили уже после посадки.
Самолёт рейса В2−943 из Минска приземлился в Пулково с неисправной передней стойкой шасси 7 апреля после полуночи. Поломку обнаружили уже после посадки.
Как сообщили в
По факту происшествия проводится проверка. В Пулково выезжал заместитель петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.
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