Самолёт из Минска приземлился в Пулково с неисправной стойкой шасси

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на борту лайнера Embraer E-Jet E-170 авиакомпании «Белавия» находились 62 пассажира. Людей выводили на посадку с рулёжной дорожки. Никто не пострадал, аэропорт работал в штатном режиме.